El vecino afectado por el volcán no sabe qué ocurrirá con su casa, "por ahora yo la veo en pie, me imagino que a lo largo de toda la erupción terminará destruyéndose". Fernando a punto de llorar, cuenta que no puede mirar hacia su casa "me hiere mucho, no puedo, imposible". En esa vivienda se encuentran los recuerdos de toda su vida, "es la casa de mis antepasados. Están mis recuerdos, mis lugares por donde niño jugaba, por donde paseaba, toda una vida ahí, en ese lugar".