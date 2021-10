Los palmeros desalojados continúan esperando la reacción del Gobierno.

Melisa Rodríguez recrimina que "no están llegando las ayudas".

"Preferiría que dejaran de venir a La Palma y que llegara el dinero".

La exportavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, habla en 'El programa de Ana Rosa' sobre el problema de la vivienda en La Palma. El avance de las coladas no cesa y el número de palmeros desalojados aumenta sin parar. Por otro lado, la incertidumbre sobre cuándo llegarán las ayudas económicas a la isla y su reconstrucción continúa aumentando.

Los alquileres en La Palma han sido siempre muy altos y la vivienda muy cara en primera estancia por el pequeño tamaño de la isla y en segundo lugar por la gran cantidad de turismo. "Se están quedando con nosotros", dice indignada Melisa al hablar sobre las ayudas "inminentes" que deberían haber llegado ya manos de las familias. Con la cuantía que el Gobierno quiere aportar a cada familia por vivienda, la expolítica asegura que "con ese dinero no paga una parcela edificable en la zona que ha arrasado la lava". Por otra parte, habla de las casas que son heredadas, que son las que "a lo mejor no tienen seguro porque son las que han pasado de generación en generación", señala la exportavoz. Melisa además añade: "¿Qué valor tienen esas casas, quién lo va a cuantificar?".

"Pido un poco de sensibilidad y que la letra pequeña no castigue a los palmeros", comenta la expolítica. Sus contundentes palabras derivan hacia los Presupuestos Generales del Estado que se están negociando en estos días y asegura: "Conmigo se han puesto en contacto muchos partidos políticos de la cámara, todos diciendo "Melisa, lo que llegue de La Palma lo vamos a aprobar porque entendemos que es un desastre". Por estas declaraciones, la también arquitecto, especializada en energía y sostenibilidad, añade: "Si hay voluntad política de los partidos en el Congreso de los Diputados, ¿por qué el Gobierno no lleva más medidas urgentes? ¿Por qué no le está llegando el dinero a la gente?".

"Me parece un insulto", sentencia Melisa. Asegura que de cualquier manera "el dinero tiene que llegar y, si es necesario estar siendo pesados todos los días, por mi parte no va a quedar". Melisa comenta: "Los ayuntamientos están haciendo todo lo que está en su mano". La voz de la expolítica se rompe entre lágrimas al recordar lo que ha pasado durante la erupción: "No soy capaz de expresarles lo que yo sentí ayer viendo cómo pasaba la lava por el centro de La Laguna".