Ana Terradillos pregunta si es más importante administrar la tercera dosis a los mayores de 60 años, como ya ha aprobado el Gobierno, o poner la primera a los más pequeños. El doctor informa: "Las dos situaciones hay que contemplarlas y hacerlas, no hay una prioridad, lo que pasa es que sobre los niños de 11 años no tenemos vacuna, por eso no hay una nota oficial sobre la misma".