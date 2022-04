El periodista que publicó los audios, tras la defensa de Rubiales: "Es un mentiroso compulsivo"

"La gestión de la Federación es casi como un órgano monolítico donde todas las decisiones dependen de Rubiales , y ahí se hace lo que él decide", señala el periodista. Además, añade: "Otra cosa es que él aparente que haya cosas que no dependen de él para que parezca que hay cierta limpieza".

En relación a sus conversaciones con Rubiales, Olmo declara: "Yo llamo al afectado cinco días antes para darle la oportunidad de explicarse" . El periodista confiesa que tras una hora hablando con él, el presidente le pidió que "no hiciera uso del contenido" de la conversación: "Obedecí porque creo que es mi obligación deontológicamente tener en cuenta lo que pide el afectado".

"Durante esa hora de conversación, le planteo todos los asuntos en los que estamos trabajando y le doy la oportunidad de que refute con pruebas lo que nosotros tenemos", comenta el periodista. Olmo continúa relatando qué sucedió durante ese día: "No fueron capaces de desmentir ninguna información y doce horas después denuncian el hackeo" .

El periodista asegura que durante esa hora, le preguntó a Rubiales sobre las comisiones con Piqué y sobre la incompatibilidad de que él esté haciendo negocios, "se esté llevando un variable", con una persona que participa en esas mismas competiciones. A lo que Olmo asegura que el presidente respondió: "Me reconoció que eso podía ser un problema, pero que en cualquier caso no era ilegal y que no lo pagan ellos".