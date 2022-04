Luis Rubiales eliminará el variable de su salario: "Lo he propuesto en la asamblea, se va a acabar ya"

"Estoy observando una contestación social sobre que mi salario variable vaya en función del éxito de la empresa"

Luis Rubiales da la cara en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para explicar todos los rumores que circulan alrededor de su gestión con Piqué en la Supercopa de España. El presidente de la RFEF confirma que ha tomado una decisión y que será analizada en la siguiente asamblea.

El presidente confiesa qué sintió al escuchar las palabras de Simeone sobre llevarse comisiones: "Me hicieron reflexionar, que un entrenador tan importante o cualquier persona llegue a pensar eso...". Unos comentarios que duelen a Rubiales: "Estoy observando una contestación social sobre que mi salario variable vaya en función del éxito de la empresa, que es algo muy normal".

Tras las declaraciones del Cholo y el malestar de toda la sociedad, Rubiales confirma sobre su salario variable en función de los éxitos de los clubes: "Eso es algo que se va a acabar ya, hoy he hablado y he propuesto que en la próxima asamblea, incluso con carácter retroactivo, se me ponga un sueldo fijo".

Luis Rubiales continúa dando explicaciones: "Lo voy a hacer para que no haya ningún entrenador, jugador o cualquier persona que piense que si un árbitro pita para allá o para acá, a mí se me sube el salario". "Es un tema serio y quiero hacerlo así", sentencia sobre ponerse un sueldo fijo.

"No quiero que ocurra con ningún otro entrenador, como hizo el otro día el Cholo... me ha hecho reflexionar. Se ha hecho legal, pero si tiene contestación social, para qué vamos a alargar este tema. Yo me quedo más tranquilo así", continúa explicando ante la audiencia.

Tan firme es su decisión que Luis Rubiales confirma que ya ha empezado las gestiones: "Ayer hablaba con nuestro abogado laboral, con tesorería y departamentos que trabajaron en esto y que propusieron a la asamblea su aprobación. Dentro de poco tenemos una aprobación de cuentas en una asamblea; pues, ¿qué problema hay en incluir esto y hacer algo que le guste más al fútbol?".