Ana Terradillos pregunta directamente al presidente: "¿Usted entiende las quejas del Cholo el otro día?" . Rubiales, sin dudar, contesta: " Sí, las entiendo , es parte de lo que me ha hecho reflexionar. Si un entrenador tan importante como el Cholo piensa o cree que alguien puede llegar a pensar... me ha hecho reflexionar".

"Es que quiero a ese club, he jugado en ese club, tengo jugadores, amigos, conocidos y compañeros que vienen a la Selección y que también me llaman Rubi", sentencia el presidente de la RFEF. Después de hablar del Atlético de Madrid, se centra en el entrenador argentino: "Él me hizo reflexionar, hoy lo he madurado y esta mañana a primera hora he hablado para que tesorería, dirección, secretaría general, etc. busquemos una fórmula para que nadie piense que mi variable pueda influir en una competición".