Sonia Zuñiga, investigadora del CSIC, sobre las vacunas: "Pueden prevenir la enfermedad, pero no el contagio"

Las esperanzas en la vacuna han llegado y ya se ha comenzado un plan para suministrar las dosis a la sociedad que se divide en diferentes grupos . Para hablar de todo esto ha estado en directo en nuestro programa Sonia Zuñiga, investigadora del CSIC , que asegura que "no sabemos cuando van a ser aprobadas por la Agencia del Medicamento", pero que si "hay que ir pensando como se haría en el caso de que esas vacunas se aprueben, hay que estar ya preparados , no se puede dejar hasta el último momento".

Esta investigadora asegura que "estas vacunas el problema que van a tener es la eficacia, no se ha demostrado que se prevenga el contagio" y que "las vacunas pueden prevenir la enfermedad, pero no prevenir el contagio" y eso no lo aseguran los ensayos clínicos de Moderna y Pfizer, por lo que "una persona puede estar vacunada, infectarse y seguir contagiando". Sonia expone a la sociedad que "uno tiene que vacunarse no solo para protegerse a si mismo, sino para proteger a los demás", explicando que "la vacunación si funciona nos va a permitir salir de esta con un poco de garantías, en el momento que las vacunas se aprueben van a ser seguras y eso significa que uno puede ponérsela sin problema"