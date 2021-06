Tomás Gimeno no se escapó en otro barco con Anna: "Los agentes tienen las pruebas y lo saben desde hace mucho"

Cruz Morcillo toma la palabra y anuncia varios datos de gran importancia: " No es un nuevo caso Anglés y está bastante claro. Ahora no tenemos todos los datos para poder decir hay esto, pero cuando sepamos los datos que los agentes ya saben no hay un nuevo Anglés" .

"Las posibilidades son las que son, no cogió esa barca, no se subió a otro barco y no fue a ningún barco, lo saben desde hace mucho, insisto, tienen las pruebas de que eso es así", matiza la periodista. Luego, termina alertando sobre el paradero de Tomás Gimeno en el fondo marino: "Otra cosa es que lo encuentren o no lo encuentren, es posible que no se encuentre el cuerpo, me gustaría que no se dijese esto, hay que contar con esa posibilidad, pero confío en que sí".