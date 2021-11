La Agencia Europea del Medicamento dará un dictamen sobre la posibilidad de vacunar o no a los niños de entre 5 y 11 años. El profesor considera que "es verdad que los niños tienen un menor riesgo, hay muy pocos niños muertos por culpa del covid", pero apunta a que "el hecho de tener una parte de la población que no está protegida y que actúa como vehículo de transmisión, y siguiendo la situación en la que hay muchas personas todavía que no están vacunadas, pues existe el riesgo de que esa cadena de transmisión llegue a esas personas y que las personas susceptibles de morir puedan morir". "El hecho de tener una mejor cobertura y una barrera, aunque no perfecta, frente al virus en más personas es algo que puede ayudar a que se contengan estas muertes", declara el experto.