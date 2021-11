El epidemiólogo Gestal, sobre la sexta ola: "Será diferente a las que hemos tenido, el virus localizará a los no vacunados"

Los casos aumentan y el miedo a que se genere una sexta ola antes de Navidad ya es real. El experto declara: "No sabemos muy bien si habrá, pero si la hay va a ser muy diferente a las que hemos tenido . Ahora tenemos a un porcentaje muy elevado de personas vacunadas y el virus va a localizar a los no vacunados".

En cuanto a la posibilidad de que el virus esté mutando en otros, el epidemiólogo se pronuncia: "No, que sepa no. Se pensaba que ya no se iban a producir nuevas mutaciones importantes como la Alfa o la Delta, no hay evidencia de que eso esté ocurriendo".