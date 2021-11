El doctor de Harvard alerta sobre la "aparición de variantes" y sentencia: "El que no se vacune que se le deniegue el acceso a lugares públicos"

El debate de la pronta vacunación se está extendiendo por toda Europa, hasta el punto de que algunos países están imponiendo medidas específicas para las personas que aún no tienen puesta ninguna dosis . Se han calificado estas medidas como "discriminatorias", pero el profesor aclara: "En nuestros países, donde todo el mundo que ha querido vacunarse se ha vacunado, aquel que no lo ha hecho veo correcto que se les deniegue el acceso a lugares públicos" . Además añade: "Del mismo modo, a nadie le parece discriminatorio que yo no pueda coger un coche sin sacarme un carnet de conducir, el concepto es el mismo". El experto sentencia ante las medidas: "Estamos en una epidemia y algunas medidas tienen que ser un poco más drásticas" .

En cuanto a la creación de una vacuna para los más pequeños, Elvis García señala: "Sabemos que las vacunas no son perfectas pero sabemos que cuantas más personas haya vacunada más se va a reducir". Además, el profesor añade: "No podemos lanzar las campanas al vuelto hasta que esto no esté bajo control". Comenta que "al menos uno o dos años deberíamos tomar medidas drásticas, asumiendo ciertas cosas que a lo mejor no haríamos en la vida normal". El experto concluye: "por ejemplo, no quiero que mi niño se vacune. Pues a lo mejor este año habría que hacerlo".