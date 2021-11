El epidemiólogo Franco explica los detalles del semáforo covid y cuenta por qué debemos "mantener la vigilancia"

Un epidemiólogo habla sobre las nuevas medidas de restricción en nuestro país en 'El programa de Ana Rosa'. Tras conocer que los miles de positivos durante la nueva ola eran en su mayoría personas que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna, algunas comunidades autónomas han decidido solicitar algunas medidas restrictivas como la llamada Semáforo Covid. Medidas que requerirían la entrega de documentación por parte de los ciudadanos para poder acceder a determinadas zonas públicas.

Con respecto a la vuelta de los test de criba, el epidemiólogo opina: "Creo que ahora mismo lo que tenemos que mantener es la vigilancia y la monitorización" . El profesor considera que "hay que estudiar, en esta ola, en qué franja de edad se están dando más casos". Además añade: "La mayoría de los casos están de 0 a 14 años , lo cuál tiene sentido porque es la franja de edad que todavía no hemos vacunado".

Por otra parte, el biólogo considera que "desde Salud Pública debemos adaptarnos a las nuevas situaciones de nuestras poblaciones y la pandemia". Por lo tanto, con respecto al Semáforo Covid comenta que "readaptarlo no parece mala idea", aunque por el momento no está implantado en ninguna comunidad autónoma. Además añade: "Por desgracia la vacuna no nos libra de seguir contagiándonos, lo que nos libra es de la enfermedad y del fallecimiento, lo cual es fundamental y ha demostrado se eficacísima".