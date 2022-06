Los médicos confirman que Arancha Palomino desatendía a su tía: "Le dije que la llevara al hospital y ella contestó que le venía mal, que tenía que hacer los deberes con los niños"

La sobrina de la víctima aseguraba que tenía "una documentación médica acreditativa de todos los cuidados que ella estaba teniendo por las diferentes especialidades". Aún así, los profesionales dicen lo contrario y señalan que la mujer no estaba bien atendida: "El uno de junio vino a consulta con dificultad para hablar. Le dije que podría tratarse de un ictus y que habría que llamar a una ambulancia y al hospital". El testigo añadía: "Arancha me dijo que le venía mal porque tenía que hacer deberes con el niño". Al día siguiente de este acontecimiento, la investigada llevó a la anciana ante un notario, donde se acreditó que no se encontraba en condiciones de firmar nada.