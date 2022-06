Arancha Palomino "sabía cuánto dinero tenía su tía en la cuenta" al recogerla de Asturias y la Guardia Civil confirma "una demencia de la anciana al firmar los poderes"

Cruz Morcillo asegura que las personas que "están imputadas por un homicidio no suelen conceder entrevistas", y declara sobre el intentó de los periodistas para evidenciar las palabras de la investigada: "No es que nosotros opinemos, es que está en diligencias policiales y hay datos que ya están confirmados". La colaboradora comienza a comentar la información: "Encuentran en el registro esa fotocopia de que nada más ir a buscar a la tía a Asturias, ya saben cuánto tiene en la cuenta" .

Por otro lado, la periodista del ABC señala que también existían ciertas contradicciones en relación a las visitas a los notarios: "Lo que dice la Guardia Civil es que cuando ella firma esos poderes, ya no está en condiciones ni de cambiar ese testamento ni de firmar esos poderes porque hay una demencia previa". Además, Morcillo comenta lo que más le llama la atención: "O el fiscal o la jueza no han hecho los deberes, porque en el auto de libertad no se consigna absolutamente ningún episodio de maltrato o desatención, cuando es lo que va subyaciendo en todo el atestado de la Guardia Civil".