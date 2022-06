La cuidadora de la tía de Arancha Palomino: "María Isabel se sentía mal al estar con sus hermanos, la controlaban"

Por otro lado, la persona que vivía diariamente con la víctima y que la vigilaba por una cámara durante las noches manifiesta que "María Isabel me dijo que prefería morirse por no vivir controlada de esta manera". La empleada continúa dando más detalles del testimonio que dio la fallecida sobre el control que tenían sus hermanos y familiares sobre ella: "Me dijo que no se sentía libre y que no quería saber nada de ellos. Que quería vivir tranquila".