Exclusiva asesinato Esther López | Las conversaciones de Óscar con su familia en las que queda claro que llegan a desconfiar de él: "Declaré que no te creía"

"No habléis con nadie. Las abogadas van a hacer ahora sus investigaciones y sus cosas . Les tengo que dar más dinero. No habléis con nadie. Decid que está todo bien y ya está", le decía a su entorno.

Este martes, hemos seguido conociendo parte de las conversaciones que Óscar mantenía con su madre, hermana y con su por aquel entonces novia: "Estoy leyendo que no salgo ni a defenderme ¿De qué me tengo que defender yo, dime tú de qué me tengo que defender?", dice.

Además, se muestra convencido de que todo forma parte de una conspiración contra él y responde a las declaraciones de conocidos en medios de comunicación: "Porque ya le han leído la lección, no sé si el abogado de ellos o quién sea y le han dicho todo lo que tiene que decir, que no dice ni una verdad, como que me cuidaban a la niña para irme de fiesta, que cuando me emborracho me pongo muy agresivo y grito y les insulto".