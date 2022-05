Fleki desmiente a Óscar, en exclusiva: "Él dice que me llamó y llevo año y medio sin teléfono"

"Carolo y yo no hemos hecho nada, tenemos la conciencia muy tranquila"

El día del suceso: "Yo estaba sobre las ocho de la tarde en casa y sobre las nueve y media me voy a la cama, estaba durmiendo"

Óscar dijo haber llamado a Fleki: "No tengo teléfono, no entiendo por qué me mete en estos marrones"

'El programa de Ana Rosa' muestra en exclusiva las primeras declaraciones públicas de El Fleki en las que se pronuncia sobre Esther López y las acusaciones de Óscar. El sospechoso deja clara su inocencia e insiste: "Tengo la conciencia tranquila".

Óscar es el principal investigado por el crimen de Esther López, un sospechoso que no dudó en implicar a Fleki e incluso decir que éste vivía de okupa. El afectado quiere dar la cara y desmentir públicamente las acusaciones que han circulados por los medios.

Fleki empieza su defensa desmintiendo las palabras de Óscar y su estancia en Traspinedo: "Llevo aquí bastante tiempo, no estoy ni de okupa ni de nada... a mí estas cosas me pillas de imprevisto". Además, se pronuncia sobre Esther López: "Yo la conozco, pero yo no he hecho nada".

En cuanto a la fatídica noche del 12 de enero en la que muere Esther López, Fleki es bastante claro con su versión: "Yo estaba en mi casa durmiendo, a las ocho de la tarde estoy en mi casa y sobre las nueve y media me voy a la cama".

Fleki, por otro lado, no se explica por qué Óscar lo implica en el crimen de Esther López: "Querrá tirar balones fuera, no sé, yo no entiendo por qué me mete a mí en estos jaleos. Todo es mentira, ni Carolo ni yo hemos hecho nada, tenemos la conciencia muy tranquila".

El entrevistado quiere desmentir categóricamente la versión de Óscar, quien dice haber llamado por móvil a Fleki al día siguiente: "No tengo teléfono, llevo año y medio sin teléfono, que me meta en estos marrones no lo entiendo. Se contradice todo el rato".