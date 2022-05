Los mensajes de Óscar al entorno de Esther López y la llamada que hizo sospechar a la Guardia Civil: "Me dijeron que no se sabía nada de ella..."

En los mensajes del sospechoso a la familia de Esther se podía leer: "¿Sabes si ya está en casa? Que me dijeron que no se sabía nada de ella desde el miércoles...". A lo que el destinatario respondió que "ayer no estaba". El hombre les contó la misma versión que les dio a los investigadores del caso: "La dejé yo el miércoles que iba donde Carolo. Que quería bajar a Valladolid y le dije que no. Que yo me iba para casa, que había que currar, pero donde Carolo no fue, me dijo". El sospechoso confesaba que se "preocupó un poco", mientras el entorno de la joven respondían incrédulos: "¿Que se iba andando donde Carolo por el Romeral? Madre mía...".