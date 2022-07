Exclusiva| Arancha Palomino, tras el juicio de su tía: "Mi marido y yo somos víctimas de la ambición desmedida de mi tío"

En el avance, Arancha Palomino ya se muestra tajante y segura de sus palabras: “Como tú puedes creer que pago 2000 euros por tener una persona 24 horas y no me gasto dos en un cepillo de dientes” Asimismo, añade: “Yo estuve en todo momento con ella, todos los médicos han ratificado que iba siempre acompañada o de la cuidadora o de mí” Por último, no duda en lanzar un dardo a su familiar también implicado en el caso: “Tengo la conciencia absolutamente tranquila, mi marido y yo somos víctimas de la ambición desmedida de mi tío”