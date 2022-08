Daniel Esteve, de 'Desokupa', explica cómo fue el desalojo: "Los vecinos nos dijeron que el chico nos esperaba con armas"

En el interior del domicilio encuentran una báscula de precisión de cocaína: se confirma el 'narcopiso'

Encuentran en el chalet okupado dos pistolas simuladas, una katana, un hacha, una hoz, varias armas blancas...

'El programa del verano' muestra las imágenes que han captado en el interior del domicilio de los jóvenes que okupaban el chalet de Villaviciosa de Odón. La plataforma 'Desokupa' logra desalojar a los dos chicos mayores de edad, encuentran un arsenal de armas en el interior del la vivienda, una báscula de precisión de cocaína y reciben varias amenazas de muerte por parte de los expulsados.

Los vecinos de la localidad madrileña denunciaron la situación que vivían en sus calles. Dos jóvenes de 18 y 19 años okuparon un chalet, supuestamente convirtieron el domicilio en un 'narcopiso' y molestaban continuamente a los residentes con fiestas y peleas agresivas a altas horas de la noche.

'El programa del verano' habló con el okupa para saber su versión y éste fue claro: "Es mi casa, llevo cuatro meses viviendo y no me voy hasta que lo diga un juez". Además, David explicó que "soy propietario de la vivienda porque compré las llaves del chalet por 2.000 euros a una persona de los alrededores de Villaviciosa". Por último, el chico dejó claro que no eran agresivos y que la vivienda no era un 'narcopiso', incluso invitó al cámara a que grabara el interior de la casa

Los amenazas de muerte de los okupas, con armas y machetes en la casa

La plataforma 'Desokupa' consigue echar a David y a su compañero del domicilio okupado en Villaviciosa. Sin embargo, la sorpresa de estos profesionales ha llegado cuando han encontrado un arsenal de armas en el interior del chalet: dos pistolas simuladas, armas blancas, una katana, un hacha, una hoz...

Daniel Esteve, de 'Desokupa', explica qué se encontraron en el domicilio: "Había cosas que llamaban la atención, el propietario decía que no eran suyas, como dos kit completos de palos de golf con sus fundas, que pueden costar mil euros cada uno...". Por otro lado, comenta: "También había varios teléfonos móviles, documentación de personas a las que presuntamente se les ha sustraido".

Los jóvenes, al enterarse de que ya habían perdido la vivienda okupada, mantienen una llamada telefónica con Daniel Esteve. En ella, muestran toda la agresividad y violencia que escondieron durante el directo con nuestra reportera y que denunciaban todos los vecinos. Al saber que la asociación habían encontrado todo el material, el okupa David estalla: "¿Que la tiras al container? Quemo tu casa, hijo de la gran puta... mato a tu madre".

El joven no podía esconder su desesperación y pide una pelea contra el representante de 'Desokupa': "Quiero un uno para uno contigo". Daniel, al escuchar al chico, responde: "Pero, ¿has consumido algo o te has dado un golpe en la cabeza?". Una pregunta que no sienta nada bien al okupa y vuelve a la carga: "Mato a tu madre, me cago en los muertos de tu madre".

Ante esta abalancha de insultos y amenazas de muerte, el representante de 'Desokupa' quiere aclarar que "el chico me amenazó, pero entiendo que este chaval no está bien y necesita ayuda".

El desalojo, paso a paso: "Estaba todo abierto, llamamos a Policía Municipal"

Daniel Esteve habla sobre cómo se produjo el desalojo: "Fue fácil, me ofrecía a ayudar a sacar a este personaje. Hicimos un vídeo diciendo que íbamos a ir el lunes para gestionar la desokupación y finalmente fuimos el domingo. Los vecinos me informaban, primero nos dijeron que nos estaban esperando con armas y ahora puedo entender a qué se referían...".

"Por boca de Policía Municipal, que hablaron con él, empezaron a entrar en razón, decían 'sé que me van a sacar, me voy a ir, no quiero problemas y tal...", añade Daniel. Luego, el representante explica: "Una vecina por la tarde me escribió diciendome que estaban recogiendo y que se iban, así que decidimos adelantar todo y nos personamos con un compañero".