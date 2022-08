El okupa del chalet de Villaviciosa: "Es mi casa, llevo cuatro meses viviendo y no me voy hasta que lo diga un juez"

Tres jóvenes con la mayoría de edad recién cumplida okupan un chalet en Villaviciosa de Odón

"Soy propietario de la vivienda, compré las llaves a una persona de los alrededores de Villaviciosa de Odón por 2.000 euros"

"Mientras siga en la calle y sin trabajo no me voy a mover de aquí; cuando encuentre un trabajo me iré con mi perro"

'El programa del verano' entrevista en directo a David, uno de los okupas del chalet de Villaviciosa de Odón. El joven explica cómo accedió a la vivienda, el motivo por el que va a seguir instalado en su interior y responde a las acusaciones que los vecinos de la localidad han realizado sobre ellos.

El joven da la cara ante nuestra cámara y es claro con su postura: "Soy el propietario de esta vivienda, llevo cuatro meses aquí viviendo y compré las llaves por 2.000 euros". Luego, ante los numerosos conflictos con los vecinos, David avisa: "Ellos lo único que quieren es que me vaya, pero yo no me voy a ir".

Los vecinos de la localidad apuntan a que el domicilio realiza la función de 'narcocasa' y, debido a su cercanía con un colegio, muchas personas temen que los jóvenes okupas puedan hacer algo a los menores a escasos días del arranque del curso escolar. David, ante esta acusación, declara: "No sé si se piensan que somos animales salvajes, como si le fuésemos a hacer algo a un niño de 12 años, es que es imposible, en qué cabeza cabe".

"Tenemos 18 y 19 años, ¿nos vamos a poner a insultar a niños de 12 años cuando tenemos hermanos, sobrinos pequeños y familia?", dice el joven okupa sobre este asunto. Luego, el entrevistado añade: "Como lo de la narcocasa, eso es mentira. Además, no tengo ningún problema en que entren a mi casa y la revisen de arriba a abajo, no tengo nada que esconder. Encima tengo un coche de la policía todos los días delante de casa".

"Me quedaré hasta el día que vengan y me echen es mi casa, le compré las llaves a una persona de los alrededores de Villaviciosa de Odón por 2.000 euros", sentencia ante las dudas de los vecinos. Por otro lado, David apunta: "La factura del agua sí la pagamos, la de luz no me llega. No sé cuando me llegará, pero casi ni tengo luz en casa".