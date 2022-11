Familia agredida en el atropello de Torrejón advierte: "Habrá venganza"

Esta familia ha querido aclarar cosas que, según ellos, hasta ahora se han dicho y que aseguran que no son verdad : no viajaban tres ni cuatro personas, sino cinco y los 5.000 euros que llevaban en el coche no eran precisamente para los novios. Además, dicen que habrá venganza.

"Nosotros somos personas que intentamos siempre hacer el bien. Pero no me toques lo mío, no me toques lo mío porque lo voy a defender como pueda. Tú ten en cuenta que esto no ha sido una pelea, ni ha sido un navajazo, ni un tiroteo, ni un enfrentamiento de cuatro hombres con cuatro hombres. Esto ha sido un asesinato, un acto de terrorismo", han dicho ante nuestros micrófonos.