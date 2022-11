Los audios del asesino de Alcalá la Real minutos después de matar a la menor: "Se me ha ido la puta cabeza"

Nuestro programa tiene acceso a los mensajes de audio realizó el asesino minutos después del crimen a un amigo. El chico, totalmente consciente de que iría a la cárcel, comenta a su conocido sobre lo que acababa de ocurrir: " Yo no sé, tío. Se me ha ido la puta cabeza...".

Unos audios donde se percibe total tranquilidad por parte del autor del suceso, sin remordimientos y hasta piensa en qué hacer antes de ser detenido: " Los padres de la niña llamarán a la policía dentro de poco porque hace rato que tendría que haber estado en casa... le he dicho a Carlos que se suba , a ver si me puedo echar un último cigarro por lo menos ".

"Yo no nací para existir en este mundo ni en ninguno. No le busques el sentido, yo siempre dije que no me gustaba existir. No estoy hecho para vivir en sociedad ni en ningún sitio, en fin...", termina diciendo a su amigo consciente de ser un auténtico psicópata.