Gloria Camila reaparece y habla de su crisis de ansiedad: "Voy poco a poco, apenas salgo de casa"

Por otro lado, Gloria no pudo evitar sonreír al reencontrarse con los reporteros: "Me alegro de veros, aunque no os lo creáis". La hija de Ortega Cano explicó que en este tiempo está teniendo un perfil bajo en su día a día: "Hago mi rutina, apenas salgo de casa". En cuanto a su vuelta, sentencia: "He regresado a redes sociales, me he aislado de la televisión, pero en las redes sí estoy". Sin embargo, al ser preguntado por su padre y Ana María, su gesto cambia y no dice nada: "Todo bien, gracias".