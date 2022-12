El abuelo del joven asesinado por un disparo en Villaverde: "Él no pertenecía a ninguna banda, era tranquilo y no logramos encajar qué pasó"

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con el abuelo del menor asesinado supuestamente por un miembro de una banda latina en Villaverde , Madrid. Eran las once y cuarto de la noche cuando el joven recibió unos disparos que le quitaron la vida . Se relaciona si el tiroteo puede estar relacionado con un enfrentamiento entre bandas.

Ramón, abuelo del menor fallecido, comparecía en el programa. "Mi nieto no estaba en bandas, él era un niño muy educado y tranquilo", sentenciaba el abuelo de William, el menor que perdió la vida. "Solo iba al colegio y bajaba al parque ", comentaba sobre el día a día del joven.

"No tenemos sospechas, no sabemos qué pudo pasar...los chavales del parque son tranquilos y todas las noches se sientan en este parque", añadía Ramón sobre la rutina de los jóvenes amigos de su nieto. "Lo que están diciendo de enfrentamiento de bandas no es verdad", comentaba sobre la hipótesis de una posible pelea entre grupos.