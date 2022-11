El autor nos recibe en la puerta de su casa: "Estoy bien, no recuerdo nada, no sé lo que me pasó... me da miedo que pueda repetirse"

Sobre lo que recuerda: "Yo prácticamente me desperté y estaba en Cruces ingresado, en psiquiatría"

"Estoy tomando medicación, para no tener subidones ni bajones. Es que no sé lo que me ha pasado, porque no era yo, eso está claro"

'El programa de Ana Rosa' entrevista en exclusiva a la persona que se atrincheró en Barakaldo tras pegar una paliza a la dueña de un bar que casi la deja sin vida. El autor de los hechos nos recibe en la puerta de su casa y confiesa continuamente: "No sé lo que me pasó".

Begoña estuvo a punto de morir tras recibir una brutal agresión en su propio bar. El autor de los hechos, un año después, recibe a nuestra compañera donde comenta que se encuentra "bien" y que no recuerda nada de lo que ocurrió aquel día. De hecho, matiza que él "no recuerda" haber llevado un arma ni un palo y lo que sabe del suceso es porque se lo han contado: "Sabía que había agredido a alguien, a una mujer...".

"No conocía de nada a esa mujer", explica sobre la víctima que sufrió la paliza. Luego, sobre lo ocurrido, comenta: "Yo prácticamente me desperté y estaba en Cruces ingresado, en psiquiatría". "No sé lo que me ha pasado, es que no lo sé. Cuando me pregunten se van a pensar que me estoy riendo de ellos... pero, ¿qué digo? ¿Qué digo?", dice con el tono contrariado por supuestamente no recordar absolutamente del hecho.

Puede cruzarse con la víctima: "No sé a dónde puedo ir, si la veo..."

El detenido explica que en la actualidad "cada semana los médicos me hacen un análisis de orina" e incluso detalla qué es lo que le han comentado los doctores: "Me han dicho que si no me acuerdo, no me acuerdo. Así me lo han dicho".

En cuanto a las medidas que debe cumplir, el protagonista dice a nuestra reportera que "me dijeron que me ponían alejamiento", pero que no es conocedor de los detalles: "No sé a dónde puedo ir. Yo si la veo no sé quién es, además. Si la veo, no la conozco".

El entrevistado reprocha que un día se cruzó con la familia de la víctima: "Me he encontrado con ellos un día abajo y me dijo: 'Tú eres el maltratador, el que pegó a mi madre'. Eso me dijo". Un hecho que le marcará por siempre en el pueblo: "No salgo mucho, mi rutina es ir a andar un poco. Noto que la gente sabe lo que hice".