Los dos objetos del vehículo de Óscar que lo implican en el crimen de Esther López: "El informe revela al 100% que fue su coche el que estuvo en el lavadero"

La periodista explica los motivos de este indicio tan potente contra el investigado: "Habíamos visto numerosas imágenes de las cámaras de seguridad del entorno donde se veía un coche parecido al de Óscar, pero él siempre decía que no era el suyo, en sus declaraciones aseguraba que no había estado aquí y que no había lavado su coche... pues ahora quedan en evidencia esas declaraciones".

"El nuevo informe revela que se trata en un 100% del coche de Óscar, no sólo que es un modelo exactamente igual que le suyo, sino que se ven mejoradas esas imágenes y hay dos objetos colgados del retrovisor interno que sólo pueden ser del vehículo de un particular", matiza la reportera. Ana Rosa, tras escuchar la información, apunta: "Esta es la misma técnica que se utilizó, me imagino, no sé si es la misma empresa, que el asesino de los niños de Córdoba, que era su padre Bretón".