"El asunto está con todos los resultados de lo que se ha investigado apuntando a una única persona que era amigo íntimo de la familia, de toda la vida", comenta Inés en pleno directo. Por otro lado, la hermana de Esther añade: "No entendemos de justicia, pero no entra en nuestra cabeza que con todo lo que hay sobre la mesa en contra de esta persona, el principal sospechoso del caso, no entendamos que siga viviendo su vida durante un año mientras mi hermana está enterrada".