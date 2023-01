Entrevista en exclusiva desde la cárcel con el líder del 'Clan de los Titis': "Me dediqué al narcotráfico, pero me retiré"

Antonio Amador: "La detención se desarrolla con un centenar de guardias civiles entrando en la vivienda, yo abro la puerta y me hacen un registro"

'El Programa de Ana Rosa' ha conseguido una entrevista en exclusiva desde la cárcel con Antonio Amador, el líder del 'Clan de los Titi', uno de los clanes más fuertes del tráfico de hachís.

Desde la cárcel, Antonio Amado ha hablado: "Me llamo Antonio Amador Serrano Velasco. Yo era el jefe del 'Clan de los Titi' cuando yo empecé y no dependía de nadie". En esa operación participaron 200 agentes y detienen a 35 personas y, desde ese momento, él defiende su inocencia: "La detención se desarrolla con un centenar de guardias civiles entrando en la vivienda, yo abro la puerta y me hacen un registro".

Además, durante la entrevista se declara inocente: "A las ocho de la mañana ya estaba en televisión y el registro duró hasta medio día. Evidentemente me declaro inocente". El Titi no esconde su pasado: "Me dediqué a finales de los 80 y principios de los 90 al narcotráfico en mi tierra, pero me retiré hace más de 20 años y el Clan del Titi desapareció".

Muestra su indignación con la fiscal que le ha mandado tan lejos de su territorio: "Yo lo que quiero es denunciar públicamente el tema de la fiscal Anticorrupción que es la que me ha traído aquí a Daroca, Zaragoza. Ella dice que le hable muy mal en el juzgado y no es así, yo lo único que le dije es que estaba prevaricando y todo era un circo mediático sobre mi persona".

Cada día se pregunta por su detención: "A mi lo que me gustaría saber es lo que cogen y encuentran en mi detención para decir que tengo tantas joyas, tantos millones...". Los investigadores le escuchan y no les encaja que sin trabajo posea joyas, casas en Marbella e incluso un hotel de casi un millón de euros, pero él lo justifica: "Ocupación sí tengo, he tenido más de 20 años tiendas de coches de alta gama y los 70.000 metros cuadrados que se refieren en la conversación, son de Rafael Gómez, un empresario más conocido como Sandokan".