Un médico explica por qué se produjo el brote de salmonela en 'Casa Dani': "Es una contaminación externa"

Lorenzo Armenteros, portavoz de Médicos de Familia: "La bacteria que provoca la salmonelosis es una bacteria que desaparece cuando los alimentos se someten a más de 75º. Lo que ocurre con la tortilla es que, hay determinadas tortillas que llevan un contenido más líquido en el interior y eso puede haber hecho que no se haya llegado a la temperatura para eliminar la bacteria que se encuentra en los huevos".

"La salmonela está en el tuvo digestivo de las gallinas y contamina al huevo, por lo que se encuentra en la cáscara ", cuenta el portavoz sobre cómo se produce esta enfermedad. También, cuenta lo que no hay que hacer con los huevos para evitar contagiarse: "El huevo a veces está manchado en su cáscara y hay una mala costumbre que es, lavar ese huevo. Cuando lo hacemos, la porosidad de la cáscara que elimina el contacto hacia el interior se activa y pueden pasar las bacterias".

"Puede ser por una manipulación inadecuada, una falta de higiene de manos, etc... hay multitud de factores que en un restaurante no suele ocurrir porque todos tienen una profesionalidad y necesitan tener un manipulador de alimentos", añade sobre posibles casos de intoxicación del huevo. "No tiene nada que ver con que el huevo esté fresco, y muchas veces lo tomamos con la yema líquida, lo que ha ocurrido es una contaminación externa, bien sea de los huevos o de la manipulación del alimento en una determinada situación", concluye Lorenzo Armenteros.