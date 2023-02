La alcaldesa de Maracena, rota con el secuestro de su pareja a una concejala: "Estaba en tratamiento psiquiátrico por una depresión"

La pareja de la alcaldesa de Maracena, detenido por secuestrar a una concejala del mismo Ayuntamiento

Sacó una pistola, la introdujo en el maletero atándola con bridas y la llevó hasta un pequeño trastero en Armilla

Berta Linares, alcaldesa y pareja del detenido: "Imaginaros como me siento"

'El Programa de Ana Rosa' muestra las últimas palabras de Berta Linares, alcaldesa de Maracena, tras detener a su pareja por secuestrar a una concejala del mismo Ayuntamiento. En la rueda de prensa se muestra dispuesta a hacer lo posible por la justicia y se posiciona a favor de su compañera.

La pareja de la alcaldesa de Maracena, detenido por secuestrar a una concejala del mismo Ayuntamiento. Eran las 9:15am, la concejala había dejado a sus hijos en el colegio, cuando se encontró con el novio de la alcaldesa. Le dijo que se había quedado sin gasolina, si le podía acercar a una gasolinera. De camino, dentro del coche, él sacó una pistola, la introdujo dentro del maletero atándola con bridas y la llevó hasta un pequeño trastero en Armilla.

Todavía dentro del vehículo, la mujer pudo coger su móvil y llamar a su hermano para que pidiese ayuda. Aunque antes de que llegasen los agentes, pudo salir gracias a la ayuda de un vecino. Poco después denunció todo lo ocurrido, la Guardia Civil puso en protección a la alcaldesa de Maracena, no sabían como podía reaccionar. A las 5pm fue detenido y ahora el hombre se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

La alcaldesa habla de cual será su posición con su compañera

Berta Linares, alcaldesa y pareja del detenido, en rueda de prensa: "Enterarme que la que era mi pareja haya podido ser culpable de los hechos... imaginaros cómo me siento. Cómo me siento por el miedo que hemos pasado, por los datos que he visto en prensa él estaba en tratamiento psiquiátrico por una depresión pero evidentemente ni yo ni nadie sabíamos que podía pasar eso". La alcaldesa se posiciona sobre los hechos: "No sé que ha podido pasar en su mente pero si se demuestra que esto ha sido así, evidentemente el Ayuntamiento y yo vamos a estar en la defensa de mi compañera y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar".

Berta Linares tiene claro lo que va a hacer con el que era su pareja: "No compartíamos vivienda, pero en mi casa nunca ha habido ningún arma porque no lo hubiera permitido. No creo que se tenga que ir armado y menos cuando tienes dos hijas pequeñas, no tengo conocimiento de que tuviera ningún arma. Hablo de él en pasado porque sabiendo esto no voy a seguir con esta persona".