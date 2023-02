Las tres cámaras de seguridad que señalan a Dani Alves: "Se ve a la joven llorando desconsoladamente..."

Al entrar, la víctima permanece 15 minutos el interior con el jugador y ahí no hay grabaciones por privacidad. La joven en su testimonio detalló qué es lo que ocurrió: "Me puso de espaldas contra el lavamanos, con el vestido levantado y comenzó a rozar su pene contra mi cuerpo. Me puso contra el wáter y me penetró de manera violenta". Al terminar la presunta agresión sexual, se vería como Dani Alves sale del baño y pide una copa. Minutos más tarde, la víctima sale del baño y rompe a llorar al ver a sus amigas, denuncia lo que ha pasado y se activa el protocolo.