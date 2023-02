El abuelo de las gemelas de Sallent: "El año pasado mi hijo me mandó un mensaje diciendo que querían volver a Argentina"

El abuelo habla sobre el estado de la pequeña que sobrevivió: "Mi hijo me dijo que había una pequeña evolución, gracias a Dios. Me dijeron que estaba estable pero no me pudieron decir mucho más". También, cuenta como están los padres: "Me están esperando a mi, están en shock. Yo calculo que cuando llegue se van a derrumbar, al final están solos, en otro país..."