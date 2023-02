La madre del menor que mataron mientras jugaba con sus amigos en plena calle: "Estaba en un banco, el individuo se acercó y le dio una puñalada de muerte"

El reportero, desde las puertas de los juzgados y junto a la madre, explica la historia de Ricardo, asesinado con tan sólo 14 años en plena calle el pasado año 2020: "Él estaba tranquilamente en la calle, con sus amigos, sentado en un banco, sin meterse con nadie y de repente llegaron varios jóvenes que empezaron una pelea, una batalla, en la que él ni siquiera estaba involucrado, fue apuñalado mortalmente y terminó falleciendo en Getafe". La madre del menor, totalmente rota, dice ante nuestra cámara: "Pido justicia, me han arrebatado el tesoro más preciado que tenía que era mi hi jo, con sólo 14 años recién cumplidos, ojalá se haga justicia y le caiga la pena más grande para la persona que le ha quitado la vida a mi niño".

Sara Sánchez no puede contener las lágrimas al hablar del crimen: " Encima era el primer fin de semana que salía, veníamos de un confinamiento, era el primer finde que salía y se encontró con su muerte..." . La madre de la víctima quiere recalcar: "Tuvieron una discusión entre los menores que iban con mi hijo y los que iban con este individuo, mi hijo en ningún momento estaba involucrado en dicha pelea , él estaba sentado apartado en un banco, de forma sorpresiva este individuo se acerca a él y lo apuñala ". "Mi hijo no tuvo opción, estuvieron 45 minutos intentando reanimarle y fue imposible... fue una puñalada de muerte", sentencia rota por el dolor.

"No está por medio nada de bandas, sino se le habría imputado... no hay nada de bandas", aclara la madre ante la cámara. Luego, Sara añade: "Este individuo sale con una navaja en la riñonera de su casa, no sales para jugar al parchís, sales con eso para hacer algo malo... mi hijo salía con su dinero y si móvil poque iba a jugar con sus amigos; si este chico sale con una navaja a la calle, ¿a qué sale?". Tras esto, la madre no da crédito con la defensa del agresor: "Cuando una persona mata a otra su defensa es 'estoy mal, loco, iba drogado...', pues ahora dicen que 'tiene hipreactividad y TDH', pues por esto puede quedar impune y me parece vergonzoso porque me han dicho que lo van a tener en cuenta".