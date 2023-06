El abogado de los agresores de Laredo: "El hombre iba al colegio de la niña y le mandaba flores, era un acoso continuo"

El abogado comenta sobre cómo se encuentran los agresores tras dar una paliza a un hombre: " Mis clientes están profundamente arrepentidos por lo ocurrido, están en una situación de desasosiego, la verdad es que no se reconocen en el vídeo, piensan que no son ellos lo que están en el vídeo".

"Se habla que si clanes familiares o guerra entre familias, quiero dejar claro que no hay nada de eso", aclara el abogado ante la reportera. Luego, el entrevistado comenta: "No voy a blanquear el vídeo, pero el inicio de esa discusión no se ve en el vídeo, hay que determinar que uno de mis representados también tiene un golpe en la cabeza y es importante determinar...".