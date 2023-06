Exclusiva| La madre del menor discapacitado de Morón de la Frontera: "Si no hay cuerpo, no hay delito... eso estará en los huesecitos"

La madre del menor de Morón de la Frontera: "Mi niño está muerto... Si no aparece, pues no aparece y ya está. No hay que armar estos follones"

"Pensé lo voy a bañar a ver si se despierta, lo vestí, me volví loca y pensé 'me lo voy a llevar porque seguro que resucita el Domingo de Resurrección", dice Macarena Díaz

Las imágenes y declaraciones que investigan la desaparición de Antonio David, menor discapacitado de Morón de la Frontera

'El programa de Ana Rosa' muestra en exclusiva las declaraciones que realizó la madre de Antonio David, el menor discapacitado de Morón de la Frontera que está desaparecido. Macarena Díaz confirma en todo momento que el joven está "muerto" y, estando en libertad con cargos, sentencia: "No me pueden condenar. Si no hay cuerpo, no hay delito".

Tras su detención, la madre de Antonio David fue trasladada a un centro psiquiátrico del que días más tarde fue dada de alta. Tras esto, Macarena Díaz regresó a la localidad de Morón donde meses maás tarde hablaba con total normalidad de lo que había sucedido con su hijo: "Si no aparece, pues no aparece y ya está. No hay que armar estos follones".

"Nadie tiene que subir fotos de mi hijo a las redes sociales, porque mi hijo no está desaparecido, mi niño está muerto", confirmaba de forma categórica la madre de Antonio David. Tras esto, sobre las peticiones del padre del menor desaparecido en detener y encarcelar a la madre, Macarena le respondía: "¿Qué quereis? ¿Que me encierren? Pues me van a encerrar una mierda... valiente mamarracho".

Por otro lado, la madre de Antonio David es totalmente consciente de que va a quedar impune y avisa al padre: "Cree que la justicia me va a tocar, a mí no me pueden condenar. Si no hay cuerpo, no hay delito". Encima, a su círculo cercano le decía que "a David ya no lo encuentran después de tanto tiempo... las ratas y todos los bichos que hay y todas las cosas, eso estará ya en los huesecitos".

"Como no encuentran nada, no pueden echarme mano ni encerrarme. No hay pruebas de nada ni las habrá nunca porque yo no le he hecho nada a ese niño, a mí lo unico que me puede caer es por abandono de un menor", sentencia Macarena Díaz sobre la presunta muerte y abandono de su hijo.

La madre de Antonio David: "Se murió y pensé que seguro que resucita el Domingo de Resurrección"

Macarena Díaz quiere dejar claro su inestabilidad y cómo vivió la muerte de su hijo: "A cualquiera que se le muera su hijo en sus brazos, le pilla sola, sin nadie y tú no sabes qué hacer... yo no sabía qué hacer, me volví loca". Tras esta situación, su reacción fue la siguiente: "Pensé lo voy a bañar a ver si se despierta, pero nada... Lo vestí, lo dejé en la camita otra vez... el sábado lo bañé otra vez. Digo, Dios mío, esto no puede ser".

"Y ya dije me lo voy a llevar porque seguro que resucita el Domingo de Resurrección. Yo es lo que tenía en la cabeza, que el Domingo de Resusrreción mi niño se iba a poner bien e iba a resucitar", añade la principal sospechosa de la desaparición. Tras esto, añade: "Yo voy con la cabeza bien alta porque yo con mi niño me he portado muy bien los 16 años que he estado con él". Además, reconocie que "tuve ese fallo, yo no estaba en mi juicio, yo estaba mala, no sabía qué hacer ya con el cuerpo, ya estaba loca perdida y la cabeza no me funcionaba bien, dejé al angelito allí y no lo tenía que haber dejado...".