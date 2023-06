El jefe de sección de la Armada, sobre el submarino hundido: "La mejor opción es engancharlo a unas boyas, el salvamento es extremadamente difícil"

El experto en la materia se pronuncia sobre las personas que aceptaron ir a las profundidades del océano en busca del Titanic: "Saben que asumen un riesgo, máxime si van en un sumegible pequeño y sumergirse hasta casi 4.000 metros de profundidad... cualqueir actividad acuática es un riesgo y en este caso particular es mucho mayor".

"Debe ser muy angustioso, creo que ib an cinco turistas y el piloto en un espacio reducido ", comenta sobre los tripulantes del submarino. Además, confirma que lo "previsto es que tengan capacidad de superviviencia de 96 horas ".

Ernesto Zarco ser pronuncia sobre cómo pudo ocurrir el accidente del sumergible: "Es difícil de elucubrar sobre qué pudo suceder, no sabes lo sabes exactamente... en la inversión, ellos tardan aproximadamentes unas 8 horas en llegar al tercio, a las dos horas perdieron las comunicaciones y desde entonces no se sabe nada más...".

"La comunidad internacional de rescates de submarinos lo consideran un submarino hundido, no es que hayan perdido comunicaciones y esté en superficioes de otro luga, tienen la certeza de que está hundido" , sentencia de forma clara sobre este caso.

En cuanto a si la zona en la que está hundido el Titanic puede ser un nuevo Triángulo de las Bermudas, el experto es contundente: "No lo creo, es una actividad muy arriesgada. Los submarinistas sabemos que cuando hacemos inversiones estamos en una atmósfera muy hostil , en una inversión y sujetos a la s condiciones de mar que son muy similares a las del espacio, aunque diría que incluso perores, porque uno no puede salir de subarino y hacer un rescate por libre".

El jefe de submarinos de la Armada explica que en este hundimiento "la suerte particular que tienen es que van con el buque nodriza, que es el que los larga, ése sabe dónde está el submarino siniestrado ".

"En este caso se sabe dónde está el submarino, el problema es la profundidad, que son casi 4.000 metros, y hace el salvamento extremadamente dificultoso porque no puedes aliviar al personal, no puedes suministrarle aire, no puedes suministrarle ningún tipo de material de supervivencia...", explica Ernesto Zarco.