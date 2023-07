El policía cuenta cómo se enteró de la relación entre ambos: "Desde mi domicilio escucho lloros, llantos. Al llegar a la vía publica ella me manifiesta que sí ha sido agredida y con una cara de terror me dice que era su ex novio". Y añade: "Al parecer habían intentado retomar la relación pero por un rifirrafe empezaron los celos, lloros, amenazas de muerte...".