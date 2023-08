El entorno de Big Joke confirma que Daniel Sancho nunca salió de la prisión de Koh Samui: "Fue un error absoluto de traducción"

Ante las declaraciones del número 2 de la policía, llamado Big Joke, Jorge Luque ha realizado una investigación para saber cuál es el paradero de Daniel Sancho. El detenido debería estar en el interior de la cárcel de Koh Samui y no haber salido desde el día que entró tras ser acusado del crimen a Edwin Arrieta. El reportero explica la situación: "He hablado con la embajada española y me cuentan que no les consta que haya sido trasladado a otra prisión".