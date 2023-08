La prima de Luis Rubiales se posiciona ante los medios y empieza su dicurso demoledor: "Para mí estas declaraciones son muy duras, decir que hay un acoso y derribo que no es justo" . Tras esto, la protagonista añade sobrela madre del presidente de la RFEF: " Es una señora muy creyente, se ha refugiado en Dios, se ha puesto en huelga de hambre y no quiere salir de la iglesia".

En cuanto a toda la crítica que está recibiendo Luis Rubiales por besar a una jugadora, comenta: "Su familia lo está pasando muy mal por él, no nos parece justo lo que está pasando, se le ha juzgado antes de tiempo, no nos parece normal y quiero que nos dejen en paz". Tras esto, Vanesa Ruiz cuenta que "su familia está sufriendo muchísimo, nos hemos tenido que ir de nuestras casas, no paran de acosarnos, no es justo".