Tamara Ramos narra los episodios agresivos de Luis Rubiales: "Daba puñetazos en la mesa, patadas a las puertas..."

"Yo he llorado alguna vez que me metía en el despacho porque no podía más y en el baño he llorado increiblemente", sentencia. Además, recuerda el momento en el que un compañero le dijo que tenía que denunciar: "Cuando Rubiales desvela en público mi embarazo, recuerdo que me fui al baño a llorar, me cogió y me dijo 'esto no lo podemos permitir, tienes que denunciarlo ya y no podemos seguir así".