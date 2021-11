El abogado de la menor violada en Igualada: "Está entrando en quirófano, las lesiones son brutales"

El abogado, muy emocionado y sin querer dar más detalles, confiesa a Patricia Pardo que " las lesiones son brutales" y que "el tema es muy duro y muy complejo ". "Toda intervención recoge un riesgo importante, no creo que se tema por su vida , no he podido hablar más ampliamente... es un shock y golpe que te lo digan directamente , me acerco todos los días al hospital para saber el estado de la menor", dice Albertini muy afectado.

Albertini detalla que "yo no he querido que me cuente nada sin estar los padres, mossos, no quiero que me cuente nada sin ellos presente". Además, el letrado aclara: "No es que ella esté recordando o no recuerde, es que no está en capacidad ahora de ir contando, eso es lo que ocurre... se tiene que recuperar, cuando esté plenamente recuperar lo contará".