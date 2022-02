La anciana que sufrió un brutal robo en Barcelona: "Llevaban un hierro y me arrancaron la piel con el reloj"

Se trata de una banda especializada en robos de relojes de alta gama, una tendencia que se dispara en la ciudad condal. Teresa se resistió y tras el ataque, fue a denunciar. Los ladrones le seguían la pista antes de llegar a su casa: "Les vi en un semáforo, no paraban de mirar el reloj, eran los mismos" . La mujer comenta cómo le hicieron las heridas del brazo: "Llevaban un hierro, me rasgaron el brazo y me arrancaron la piel con el reloj".

Las cámaras de seguridad grabaron cómo una moto seguía a la víctima. Durante el ataque, los ladrones se ocultaron hasta que la mujer entró en el garaje. Mientras uno bloqueaba la puerta para que no se cerrara, el otro bajó la rampa a pie para sustraer el objeto: "Cuando yo salí del coche, se me tiraron encima, me dio un bofetón que me quedé medio tonta, me deshizo el brazo". Además, Teresa comenta aún con el susto en el cuerpo: "Esto todavía lo tengo grabado, tengo miedo... no tenía que haberme defendido".