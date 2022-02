Sin embargo, la jueza tuvo en sus manos los resultados de dichas pruebas y en ninguna se ha podido encontrar rastro de ADN de Esther López , por lo que la desaparecida no habría entrado a la casa de ' El Manitas' , al cual se le atribuye un pasado delictivo, haber apuñalado a un vecino en el restaurante 'La Maña' y trapichear con drogas.

El agente, sobre la implicación de 'El Manitas' en el caso, confiesa: "No han arrojado nada los registros en la casa y en el vehículo, ningún rastro de Esther López". Además, el policía añade sobre lo que le han contado internamente sobre el registro del domicilio: "Me cuentan que la casa no se había fregado en los 4 o 5 años en los que esta persona llevaba viviendo dentro...".