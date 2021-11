"Mientras estaba repostando se acercó otro conductor de camión al que no conocía de nada. Estaba gritando. Me dijo que a 200 metros había una chica desnuda tirada en la bocacalle justo al lado ...", explica el testigo.

Al escucharlo, no dudó en ir corriendo a ayudarla: " Cogí una camisa y chaqueta que tenía , cuando llegamos pensaba que estaba muerta... no respondía a ningún estímulo pero después vi que podía respirar". Luego, al ver que seguía con vida, añade: "Estaba inconsciente , le hablaba y no respondía a nada. La tapamos entre los dos".

"La chica no llevaba nada encima, no tenía la documentación ni el bolso ni nada. En el polígono no había nadie. Era un desierto y encima al ser festivo no todos los compañeros trabajaron aquella mañana", matiza.