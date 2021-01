Accedemos a la declaración jurada de Jay Santos y su víctima: “Salí de su casa con sangre y semen en las piernas"

La versión de Jay Santos sobre lo que pasó aquel 27 de noviembre de 2017 fue la siguiente: “La conocí a través de Instagram y quedamos para ir a cenar y al cine; mi hermano vino también y vio cómo nos besábamos. Cogimos un taxi donde hubo tocamientos mutuos consentidos y fuimos a mi casa. Mi hermano vio que estábamos en actitud cariñosa y nos dejó solos. Tuvimos relaciones sexuales consentidas y me quedé muy parado cuando ella se fue del domicilio”, fueron sus palabras ante el juez.

"Yo intentaba cerrar las piernas todo el rato"

“Algo cambió cuando nos quedamos a solas. Él me llevó al salón y yo intenté apartarme, caímos al suelo y él me sujetaba con fuerza las piernas y los brazos. Consiguió quitarme la camisa y yo intentaba cerrar las piernas todo el rato. Hubo relación completa, pero yo le había dicho que no quería tener sexo. Cuando se levantó para limpiarse, salí corriendo. Llevaba las piernas llenas de sangre y semen”.