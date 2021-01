Novedades en el caso de Aintzane, la chica asesinada en fin de año: hallan restos de sangre en la casa rural y descartan la agresión sexual

Aintzane no se encontraba en la casa cuando acudía la Ertzaintza

La fiesta ilegal que se celebrara en aquella casa rural fue intervenida por la Ertzaintza, aunque en ese momento Aintzane ya no se encontraba allí. Un equipo de 'AR' ha hablado con la dueña de esta propiedad, en la que se apunta a que en una de las habitaciones se habrían encontrado restos de sangre, aunque asegura que no sabe nada y niega que esta chica estuviera allí esa noche: "Ella no ha sido inquilina nunca, yo no la conozco, yo no la he hecho contrato", pero lo cierto es que la investigación se centra en el entorno de la chica y en las al menos 20 personas que estuvieron en la fiesta.