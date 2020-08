El tenso cara a cara de la okupa con Susana Ramos, tras ser desalojada: "Ahora vivo en un quinto"

La casa ya no tiene okupas, la puerta de la vivienda está tapiada con ladrillos y por el momento no se puede acceder al domicilio de ninguna de las maneras. Sin embargo, cuando todo parecía estar tranquilo para Susana y su familia, tras el desalojo volvió a aparecer la preocupación: " Iba paseando con mi marido y mi bebé cuando nos encontramos a las okupas, a la mujer que las representa".

El encuentro se solventó con Susana Ramos rogándole a las okupas que no lo volvieran a hacer y ellas, después de lo ocurrido, le dieron una respuesta un tanto 'curiosa': " No te preocupes, aquí no ".

Enfrentamiento con la okupa

Tras esto, la okupa empezó a justificar delante de toda España por qué había entrado en la vivienda que no era suya: "Vine casi llorando, me metí aquí porque no tenía nada más que meterme y perdí dinero... no tenía donde caerme muerta en este barrio con el coronavirus, llevo 5 meses sin trabajar y he perdido la custodia de mi hija".