Guerra de los vecinos con unos okupas de lujo en Chiva: "Se han puesto alarma para que no les roben"

Los vecinos de la urbanización se manifiestan y piden ayuda

Un equipo de 'AR' se ha desplazado hasta este lugar para hablar con los vecinos sobre los okupas que tienen en la zona: "Son usurpadores sin escrúpulos, no tienen una necesidad, el que la tiene se va a un sexto sin ascensor, pero no se viene a una urbanización que tiene un nivel. Son gente que tiene Mercedes, que tiene wifi, que se han puesto alarma para que no les roben y cuando van a algún establecimiento sacan un fajo de billetes". Sobre cómo están viviendo la situación: "Nos sentimos completamente abandonados, no tenemos ayuda. ¿Nosotros no tenemos derecho a vivir en un sitio tranquilo, sin preocupaciones?".