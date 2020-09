'El Programa de Ana Rosa' habla con uno de los miembros de las mafias de la okupación: "No es legal lo que estamos haciendo"

Desde la redacción han investigado mucho sobre el tema, que tras varios intentos consiguen enterarse de primera mano, a través de uno de estos grupos, como es su actuación: "Yo te facilito cambiarte el bombin y darte las llaves. Tu luz y tu agua y confirmo que no hay nadie viviendo y todo correcto". Es consciente de que está cometiendo un delito y le explica esto al periodista: "No es legal lo que estamos haciendo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Estás okupando una casa de la que no tienes el título, o sea que estás de okupa" y también da una serie de consejos para evitar el desalojo: "Mete muebles, una tele, cosas así y que tengas comida, yogures, cosas así". Después de esta conversación este hombre adjunta los vídeos de cómo es el inmueble al que podríamos acceder, lugar que tiene suciedad, averías, basura por todas partes, un estado bastante lamentable por lo que nos explica: "Estaba guarro porque eran unos okupas, todo lo están quitando".